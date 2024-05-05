البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 276 مليون دولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأحد، أكثر من 276 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 276 مليوناً و568 ألفاً و264 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 264 مليوناً و748 ألفاً و264 دولاراً، مرتفعة بنسبة 94% عن المبيعات النقدية البالغة 11 مليوناً و820 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 30 شركة.