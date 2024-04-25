البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 270 مليون دولار بمزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، اليوم الخميس، أكثر من 270 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 270 مليوناً و897 ألفاً و422 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات التي بلغت 264 مليوناً و37 ألفاً و422 دولاراً، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية البالغة 6 ملايين و860 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفا، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 58 شركة.