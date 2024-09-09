البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 251 مليون دولار اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة الأجنبية "الصعبة"، اليوم الاثنين، أكثر من 251 مليون دولار.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز أن البنك باع في مزاده لهذا اليوم 251 مليوناً و351 ألفاً و976 دولاراً، بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، و1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، فيما بلغ سعر الصرف النقدي 1305 دنانير لكل دولار.

وأضاف المراسل أن الحصة الأكبر من مبيعات الدولار، التي بلغت 241 مليوناً و501 ألفاً و976 دولاراً، ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، وهو ما يمثل 96% من إجمالي المبيعات، بينما بلغ حجم المبيعات النقدية 9 ملايين و850 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن مصرفاً واحداً اشترى الدولار النقدي، في حين شاركت 14 مصرفاً في تلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، بالإضافة إلى 14 شركة صرافة شاركت في المزاد.