البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار و270 مليون دولار خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و270 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد، ملياراً و 270 مليونا و511 الفا و571 دولارا بمعدل يومي بلغ 254 مليونا و 102 الف و 314 دولارا منخفضا 3.6% عما سجل الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل يومي 263 مليونا و581 الفا و896 دولارا.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 267 مليونا و 83 الفا و 785 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيه المبيعات 240 مليونا و525 الفا و519 دولارا.

واشار الى ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الأسبوع الماضي مليارا و54 مليونا و561 الفا و571 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 79% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 215 مليونا و 915 الف دولار.

واوضح ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.