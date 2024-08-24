البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار في مزاده خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة خلال الأسبوع الماضي الذي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 135 مليونا و 635 الفا و 274 دولارا، بمعدل يومي بلغ 277 مليونا و 127 مليونا و 456 دولارا منخفضة المبيعات عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 384 مليونا و 31 مليونا و 47 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت فيه 283 مليونا و616 ألفا و416 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 268 مليونا و 304 آلاف و 25 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 66 مليونا و 985 الفا و 274 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 94 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 68 مليونا و650 ألف دولار.