البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار خلال 5 أيام

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الايام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 441 مليونا و 783 الفا و 807 دولارات، بمعدل يومي بلغ 288 مليونا و 356 مليونا و 761 دولارا مرتفعا عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 434 مليونا 982 الفا و 505 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات الدولار أول أمس الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 295 مليونا و 719 الفا و 844 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات يوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 279 مليونا و 257 الفا و 935 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 382 مليونا و 383 الفا و 807 دولارات بنسبة ارتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 59 مليونا و 400 الف دولار.