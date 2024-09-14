البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من مليار دولار خلال اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، الإجمالية من العملة الصعبة التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد ملياراً، و 283 مليوناً، و226 الفاً، و 926 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 256 مليوناً، و645 الفاً، و385 دولاراً منخفضاً عما سجله الأسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا، و286 مليوناً، و141 الفاً، و172 دولاراً.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيها 262 مليوناً، و943 ألفاً، و 208 دولارات، فيما كانت أقل المبيعات اليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 251 مليونا و 351 الفا و 976 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 216 مليونا و 326 الفا و 926 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 95 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 66 مليونا و900 ألف دولار.