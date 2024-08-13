البنك المركزي العراقي يبيع قرابة 300 مليون دولار بمزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الثلاثاء، لتصل الى أكثر من 287 مليون دولار في مزاد بيع العملة، مقارنة بيوم امس الاثنين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 287 مليوناً و 374 ألفاً و 767 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 276 مليونا و 764 ألفا و 767 دولاراً، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 10 ملايين و 610 آلاف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا ، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 10 شركات.