البنك المركزي العراقي يبيع حوالي 270 مليون دولار بمزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأربعاء ، أكثر من 262 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 262 مليوناً و 61 ألفاً و 774 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 255 مليونا و 261 الفا و 774 دولاراً، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية البالغة 6 مليوناً و 800 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا ، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 13 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 9 شركات.‎