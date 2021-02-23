البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 111 مليون دولار في مزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، يوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 36 في المئة لتصل الى 111 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي العراقي شهد خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 36.77 في المئة لتصل الى 111 مليوناً و 735 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 81 مليوناً و 698 ألف دولار.

وذهبت المشتريات البالغة 111 مليون و 735 الف دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي .

وأشار مراسلنا، إلى أن 19 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج.