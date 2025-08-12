البنك المركزي العراقي يبحث مع "أوليفر وايمن" خطة الإصلاح المصرفي

شفق نيوز- بغداد

بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، مع شركة "أوليفر وايمن" العالمية، يوم الثلاثاء، تفاصيل خطة الإصلاح المصرفي المقدّمة من رابطة المصارف الخاصة العراقية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي ومواءمته مع المعايير الدولية.

وذكر البنك المركزي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العلاق والفريق المختص عقدا اجتماعاً مع شركة اولیفر وايمن (Oliver Wyman) لمناقشة ما ورد في كتاب رابطة المصارف الخاصة العراقية بشأن خطة الإصلاح المصرفي.

وأكد العلاق في البيان، أن البنك المركزي أكمل مناقشة مستفيضة أبدى المجتمعون فيها تفهماً للمحاور التي وردت في الكتاب وسبل تكييف بعض بنود الخطة بمرونة لتسهيل خطوات التنفيذ، وباشرت الشركة بدراسة السبل المتاحة لتقديم أفضل المقترحات والأفكار بهذا الشأن في أقرب فرصة.

وتابع البيان، أن "ما يؤكد هذا، ما أعلنه البنك خلال فترة إعداد الخطة التي استغرقت شهوراً، بأن هدف ما ورد في الخطة هو الوصول إلى مشروع حقيقي في بناء واستقرار القطاع المصرفي للعمل بشكل آمنٍ وفعال على وفق الممارسات والمعايير الدولية والقوانين المحلية، من أجل تعزيز الحوكمة، والامتثال، وإدارة المخاطر، للانتقال بالمصارف إلى دور اقتصادي يعزِّز مسيرة التنمية وتقديم الخدمات بأعلى درجات الكفاءة والفعالية واستخدام أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة".

وأكد البنك أن من شأن الخطة "تعزيز الثقة المحلية الدولية بالقطاع المصرفي العراقي، لاسيما أن تنفيذ الخطة والالتزام بما ورد فيها من بنود سيؤول إلى إعادة علاقات كافة المصارف التي تستكمل متطلبات الخطة مع المصارف المراسلة المعتمدة دولياً خصوصاً المصارف التي لا تمتلك علاقات مصرفية دولية في الوقت الحالي.