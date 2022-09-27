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البنك المركزي العراقي: نعمل على إصدار عملة رقمية وحذف الاصفار من الدينار يتطلب اجواءً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-27T07:30:00+0000
البنك المركزي العراقي: نعمل على إصدار عملة رقمية وحذف الاصفار من الدينار يتطلب اجواءً

شفق نيوز/ ذكر محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، يوم الثلاثاء، إن البنك يعمل على إصدار العملة الرقمية لمواكبة التطور الحاصل بالتعاملات النقدية في المنطقة والعالم، مؤكدا ان حذف الاصفار من العملة المحلية يتطلب أجواء اقتصادية هادئة لذلك.

وقال مخيف خلال استضافته في ملتقى الرافدين للحوار، إنه "لغاية الآن لا يوجد توجه وتواريخ وضوابط محددة لإصدار العملة الرقمية في البلاد"، مستدركا بالقول "لكن نعمل خلال الفترة القادمة على هذه الضوابط لمواكبة دول المنطقة وتقليل ممارسة التعامل بالنقد من خلال إصدار هذه العملة الرقمية".

وحول حذف الأصفار من العملة المحلية العراقية، قال محافظ البنك المركزي، إن "عملية حذف الاصفار تتطلب إصدار قانون، وقد تم إعداد مشروع قانون في هذا المجال من قبل البنك المركزي وتم تقديمه الى الحكومة السابقة".

وأوضح أن هذا القانون يحتاج إلى تعديلات، مؤكدا أن اصدار هذا القانون يتطلب أجواء لأن حذف الأصفار له علاقة مباشرة بالاقتصاد وعلى أسعار السوق في البلاد.

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