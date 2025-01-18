البنك المركزي العراقي: لم يصدر أي قرار او توجيه بشأن غلق منافذ الصرف

شفق نيوز/ نفى البنك المركزي العراقي، يوم السبت، صدور أي قرار أو توجيه او تصريح بشأن غلق منافذ الصرف او تحويلها إلى شركات صرافة، داعيا إلى توخي الحذر في نقل وتداول الأخبار التي تفيد بغلق تلك المنافذ.

وأوضح البنك في بيان اليوم، أن بيان البنك المركزي الذي صدر مؤخراً ينص على : توسيع انتشار منافذ تسليم النقد ومن خلال جميع القنوات المتاحة ومنها أجهزة الصرّاف الآلي ATM وأجهزة الدفع النقدي POC وكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني، وأجهزة الدفع الالكتروني POS المنتشرة في جميع أنحاء العراق.

وشدد البيان على نقل الاخبار من مصادرها الرسمية والتي تنشر على موقعه الرسمي وصفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي الموثَّقة.

وأكد في إعماماته التي تصدر لجميع الجهات في القطاع المالي والمصرفي العراقي التي تضمّنت توجيه المصارف، والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتوسيع خدماتهم المالية في المناطق التي تفتقر الى وجود الخدمات المشار إليها انفاً.

وكانت منافذ الدفع الإلكتروني قد اعلنت مساء امس الجمعة عن إغلاق تام ابتداءً من يوم الاثنين المقبل احتجاجاً على تصريحات محافظ البنك المركزي علي العلاق، الذي أشار إلى أن العمولات في المنافذ غير مرخصة من البنك، وأعلن عن خطة لتحويل العمليات إلى شركات الصرافة.