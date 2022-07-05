البنك المركزي العراقي لشفق نيوز: قروضنا انعشت قطاع الإسكان

شفق نيوز/ أكد البنك المركزي، يوم الثلاثاء، انه انعش قطاع الاسكان في العراق عبر مبادرة منح القروض الممنوحة.

وقال نائب محافظ البنك عمار خلف لوكالة شفق نيوز؛ ان "انه لغرض تقليل ازمة السكن فان البنك حدد مبالغ القروض لتصل إلى 5 ترليون دينار لكل واحد من المصرف العقاري ومصرف الإسكان التي باشرت بمنح قروض للمواطنين لشراء وحدات سكنية".

وتابع كما "البنك مستمر أيضا بمبادرة ا ترليون للمصارف الاهلية بتوفير قروض الاسكان بفائدة مدعومة جدا وبمدة تسديد تصل إلى 20 سنة"، مؤكدا ان "مبادرة الاقراض قد انعشت قطاع الاسكان في العراق".

ويعاني العراق من أزمة خانقة في السكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.