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البنك المركزي العراقي: لا يمكن تغيير سعر الصرف وهذا حجم احتياطي الذهب والعملة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-02T09:14:18+0000
البنك المركزي العراقي: لا يمكن تغيير سعر الصرف وهذا حجم احتياطي الذهب والعملة

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن حجم احتياطي الذهب في البلاد، وفيما توقع وصول احتياطي العملة الصعبة الى 90 مليار دولار امريكي، أكد عدم امكانية تغيير سعر الصرف.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز،  إنه "من المؤمل أن يصل احتياطي البنك من العملة الصعبة الى 90 مليار دولار أمريكي"، موضحا "نمتلك الآن أكثر من 70 مليار دولار".

وأشار خلف الى أن "احتياطي العراق من الذهب يبلغ حاليا اكثر من 100 طن بعد ان اشترينا خلال هذه الفترة اكثر من 30 طناً".

أما بالنسبة لتغيير سعر الصرف،  أكد نائب محافظ البنك، أنه "لا يمكن أن يتغير سعر الصرف"، مشددا "ليس هناك أي مبرر حالياً لتغييره".

وأوضح أن "تغيير سعر الصرف يربك الاسواق في الوقت الحالي، لافتا الى ان "تغييره مرهون بالوضع الاقتصادي وضمن السياسة النقدية للبلاد".

وأكد على أن "الحاكم والظرف الاقتصادي هو الذي يحدد القرار المناسب لتغيير سعر الصرف".  

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