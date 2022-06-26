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البنك المركزي العراقي.. أكثر من 230 مليون دولار قيمة الحوالات الى الخارج

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-26T09:41:00+0000
البنك المركزي العراقي.. أكثر من 230 مليون دولار قيمة الحوالات الى الخارج

شفق نيوز/ بلغت إجمالي مبيعات البنك من الحوالات الخارجية أكثر من 230 مليون دولار في مزاد اليوم الاحد. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 254 مليونا و188 الفا و569 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 91% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 234 مليونا و138 الفا و 569 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 20 مليونا و50 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 33 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 139 شركة توسط.

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