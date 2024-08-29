البنك المركزي العراقي في زيارة "غير معلنة" إلى أمريكا

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن زيارة غير معلنة للبنك المركزي العراقي تجري حاليا الى الولايات المتحدة الأمريكية، لبحث تطورات الأوضاع في القطاع المصرفي العراقي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن وفدا من البنك المركزي العراقي، بقيادة محافظ البنك المركزي علي العلاق، وعدد من المديرين العامين، يجرون زيارة الى الولايات المتحدة الأمريكية، منذ الـ26 من الشهر الحالي، لمناقشة تطورات القطاع المصرفي والتقييد باستخدام الدولار المفروض على عدد كبير من المصارف الخاصة.

وأشار الى أن وفد البنك المركزي ناقش الغاء المنصة في بداية العام المقبل، والاعتماد على البنوك المراسلة، مما سيزيد من فرض القيود على المصارف الخاصة العراقية، وإلغاء المنافسة بشكل كلي الى صالح البنوك الأردنية التي تمتلك بنوك مراسلة أمريكية.

ونوه المصدر الى ان البنك المركزي، يقترب من توقيع عقد مع شركة أوليفر وايمان، الاستشارية لطريق التنمية العراقي، لعمل دراسة حول إصلاح القطاع المصرفي العراقي، من اجل اعتمادها من قبل البنك المركزي في الفترة المقبلة، واعتباره خارطة طريق لإصلاح القطاع المصرفي الخاص.

من جهة أخرى، استغرب عدد من الاقتصاديين، عدم الإعلان عن زيارة البنك المركزي العراقي الى أمريكا، خصوصا انها تأتي في وقت مهم جدا.