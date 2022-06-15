البنك المركزي العراقي: إصدار أكثر من 30 الف خطاب ضمان بقيمة 9.3 تريليونات دينار

شفق نيوز/ نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول "منصة خطابات الضمان" التي أنشأها البنك، وبحضور عدد من الوزارات والمصارف.

وقال معاون مدير دائرة الصيرفة، غزوان علي حسين، في الندوة، إن "منصة خطابات الضمان اصدرت منذ انشاها وحتى نهاية العام 2021 اكثر من 30704 خطابات ضمان، بإجمالي تجاوز 9.3 تريليونات دينار".

وأوضح أن "منصة خطابات الضمان تؤدي دورا مهما في تنظيم المسائل التعاقدية بين الجهات المستفيدة والزبائن، وتقوم بحماية الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من الشركات المتلكئة من تنفيذ المشاريع، كما أنه يزيد من ايرادات القطاع المصرفي".

وأوضح أن خطابات الضمان كانت تعاني من مشاكل كبيرة تتمثل بالاحتيال على دوائر الدولة، عبر اصدار الخطابات خارج السجلات المصرفية، ولكن انشاء هذه المنصة قضى على جميع المشاكل وحد من الفساد.

بدوره قال نائب المدير التنفيذي في رابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي إن "المنصة حدت من عمليات الفساد والاجراءات غير القانونية، وسهلت وصول المستفيدين الى المنصة بدون اي تعقيد، إذ بامكان المستفيدين والوزارات التأكد من خطابات الضمان عبر الدخول الى المنصة بشكل الكتروني"، مبينا ان "القطاع المصرفي ملتزم تماما في تنفيذ توجيهات البنك المركزي العراقي في هذا المجال".

وأشار إلى أن منصة الخطابات ساهمت بانشاء قاعدة بيانات كبيرة، يمكن من خلالها تصنيف الشركات والمصارف، والمساهم في تطوير الاقتصاد.