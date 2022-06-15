سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البنك المركزي العراقي: إصدار أكثر من 30 الف خطاب ضمان بقيمة 9.3 تريليونات دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-15T12:28:09+0000
البنك المركزي العراقي: إصدار أكثر من 30 الف خطاب ضمان بقيمة 9.3 تريليونات دينار

شفق نيوز/ نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول "منصة خطابات الضمان" التي أنشأها البنك، وبحضور عدد من الوزارات والمصارف.

وقال معاون مدير دائرة الصيرفة، غزوان علي حسين، في الندوة، إن "منصة خطابات الضمان اصدرت منذ انشاها وحتى نهاية العام 2021 اكثر من 30704 خطابات ضمان، بإجمالي تجاوز 9.3 تريليونات دينار".

وأوضح أن "منصة خطابات الضمان تؤدي دورا مهما في تنظيم المسائل التعاقدية بين الجهات المستفيدة والزبائن، وتقوم بحماية الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من الشركات المتلكئة من تنفيذ المشاريع، كما أنه يزيد من ايرادات القطاع المصرفي".

وأوضح أن خطابات الضمان كانت تعاني من مشاكل كبيرة تتمثل بالاحتيال على دوائر الدولة، عبر اصدار الخطابات خارج السجلات المصرفية، ولكن انشاء هذه المنصة قضى على جميع المشاكل وحد من الفساد.

بدوره قال نائب المدير التنفيذي في رابطة المصارف الخاصة العراقية احمد الهاشمي إن "المنصة حدت من عمليات الفساد والاجراءات غير القانونية، وسهلت وصول المستفيدين الى المنصة بدون اي تعقيد، إذ بامكان المستفيدين والوزارات التأكد من خطابات الضمان عبر الدخول الى المنصة بشكل الكتروني"، مبينا ان "القطاع المصرفي ملتزم تماما في تنفيذ توجيهات البنك المركزي العراقي في هذا المجال".

وأشار إلى أن منصة الخطابات ساهمت بانشاء قاعدة بيانات كبيرة، يمكن من خلالها تصنيف الشركات والمصارف، والمساهم في تطوير الاقتصاد.

related

البنك المركزي العراقي يصدر سندات مالية جديدة

Date: 2021-09-26 17:01:46
البنك المركزي العراقي يصدر سندات مالية جديدة

لليوم الثالث.. تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي

Date: 2021-03-17 09:05:32
لليوم الثالث.. تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي

قفزة في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي

Date: 2022-01-24 11:25:54
قفزة في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي

ارتفاع كبير بمبيعات المركزي العراقي من الدولار للحوالات الخارجية بنسبة 85%

Date: 2022-04-11 10:09:18
ارتفاع كبير بمبيعات المركزي العراقي من الدولار للحوالات الخارجية بنسبة 85%

مزاد البنك المركزي العراقي يتجاوز المليار دولار في اسبوع

Date: 2022-06-11 06:23:46
مزاد البنك المركزي العراقي يتجاوز المليار دولار في اسبوع

المركزي العراقي: سنستخدم خبرة طهران في التمويل والمصارف

Date: 2020-10-12 08:53:30
المركزي العراقي: سنستخدم خبرة طهران في التمويل والمصارف

ارتفاع حيازة العالم من الذهب والعراق لم يزيد احتياطياته منها منذ ايلول 2020

Date: 2021-06-06 07:06:53
ارتفاع حيازة العالم من الذهب والعراق لم يزيد احتياطياته منها منذ ايلول 2020

لليوم الثالث.. ارتفاع مبيعات المركزي العراقي من الدولار

Date: 2021-11-10 10:24:33
لليوم الثالث.. ارتفاع مبيعات المركزي العراقي من الدولار