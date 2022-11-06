البنك المركزي العراقي: القروض المصرفية تشمل أيضا مواطني اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، ان مبادرات القروض التي أطلقها تشمل أيضا مواطني اقليم كوردستان.

وقال البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مبادراته بمختلف أنواعها واّخرها مبادرة القروض الصحية تشمل جميع شرائح المجتمع العراقي في محافظات العراق كافة، بما فيها إقليم كوردستان مع الالتزام بالشروط والتعليمات الخاصة بكل مبادرة.

وقرر البنك المركزي العراقي، في 7 تشرين الاول/ اكتوبر 2022، شمول ذوي الأمراض السرطانية والحالات المستعصية بقروضٍ ضمن مبادرته التنموية تمنح عِبر المصارف المجازة في العراق وبواقع 5 بالألف وبمدة تسديد لا تتجاوز خمس سنوات.