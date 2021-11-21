البنك المركزي العراقي.. الحوالات الخارجية تتجاوز الـ158 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية من الدولار في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأحد، لتسجل أكثر من 158 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، استقرارا في مبيعاته لتصل إلى 192 مليوناً، و 496 الف و 931 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 192 مليونا و 482 الفا و 446 دولارا أمريكيا.

واشار مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 158 مليونا و846 الفا و931 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 33 مليوناً و 650 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 25 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 195 شركة توسط.