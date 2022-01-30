البنك المركزي العراقي.. استقرار مبيعات الدولار في المزاد اليومي

شفق نيوز/ استقرت مبيعات البنك من الدولار في مزاده اليوم الاحد، لتصل إلى 203 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، استقرارا لتصل إلى 203 ملايين و579 الفا و13 دولاراً أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيها 203 ملايين و 325 الفا و745 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 174 مليونا و 399 الفا و13 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 29 مليوناً و 180 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 29 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 174 شركة توسط.