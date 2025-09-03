البنك المركزي العراقي: ارتفاع الإيرادات والنفقات لشهر حزيران

شفق نيوز- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء، عن ارتفاع الإيرادات والنفقات العامة خلال شهر حزيران الماضي.

وقال البنك في إحصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان الايرادات العامة لشهر حزيران ارتفعت حيث بلغت 62 ملياراً و 4 ملايين دينار مقارنة بشهر آيار التي بلغت 46 ملياراً و 157 مليون دينار.

واضاف ان الايرادات توزعت بين إيرادات ضريبية بواقع 1.944 مليار دينار وإيرادات أخرى بواقع 60.060 مليار دينار.

وأظهرت احصائية البنك المركزي أيضاً، ارتفاع النفقات العامة للدولة حيث بلغت 56.712 مليار دينار مقارنة بشهر آيار التي بلغت 46.979 مليار دينار.

وبين المركزي، ان النفقات شملت نفقات جارية بمبلغ 52.768 مليار دينار ونفقات استثمارية بمبلغ 3.944 مليارات دينار.