البنك المركزي العراقي: اجمالي الائتمان بلغ أكثر من 71 مليار دينار

البنك المركزي العراقي: اجمالي الائتمان بلغ أكثر من 71 مليار دينار
2025-06-10T09:25:17+00:00

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الثلاثاء، أن إجمالي الائتمان بلغ أكثر من 71 مليار دينار مع نهاية آذار/مارس من العام 2025.

وقال البنك في احصائية رسمية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "إجمالي الائتمان مع نهاية شهر آذار/مارس الماضي من العام الحالي بلغ 71 ملياراً، و 288 مليون دينار منخفضا بنسبة 2.78٪ عن شهر شباط الماضي الذي بلغ 73 ملياراً و 188 مليون دينار".

وأضاف أن "الائتمان توزع بين ائتمان مقدم للحكومة المركزية بمبلغ 24 ملياراً و 738 مليون دينار، وبين ائتمان مقدم للمؤسسات العامة بمقدار مليارين و 489 مليون دينار وبين ائتمان مقدم للقطاع الخاص بمقدار 44 ملياراً و 61 مليون دينار".

والائتمان هو اتفاق تعاقدي يتلقى فيه المقترض مبلغًا من المال أو أي شيء آخر ذي قيمة ويلتزم بسداده للمقرض لاحقًا، وعادةً ما يكون ذلك مع الفائدة.

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