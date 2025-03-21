البنك المركزي التركي يفاجئ الأسواق برفع طارئ للفائدة إلى 46%

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 46%، في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، وذلك لتقييم المخاطر المحتملة على توقعات التضخم.

وأكد البنك في بيان رسمي أنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع، عند 42.5%، كما ثبت سعر الاقتراض لليلة واحدة عند 41%.

وأشار البيان إلى أن "المركزي التركي اتخذ تدابير تتعلق بسيولة الليرة والعملات الأجنبية بهدف الحد من تقلبات السوق"، مؤكداً "استعداده لاتخاذ خطوات إضافية عند الضرورة للحفاظ على استقرار الأسواق المالية".

وأضاف: "إذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ومستمر في معدلات التضخم، فسوف يتم تشديد السياسة النقدية، مع اعتماد قرارات المجلس على إطار عمل شفاف يمكن التنبؤ به ويرتكز على البيانات".

ويأتي هذا القرار في ظل تراجع حاد شهدته الليرة التركية، يوم الأربعاء الماضي، بعد اعتقال السلطات لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، مما أثار قلق المستثمرين وزاد من التقلبات في الأسواق المالية.