البنك المركزي: احتياطات العراق من العملة الصعبة تكفي لتغطية استيراد 13 شهرا

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي، اليوم الاربعاء، ان الاحتياطيات التي يملكها العراق من العملة الصعبة تكفي لتغطية استيراد 13 شهرا.

وقال البنك في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "تغطية الاستيرادات غالبا ما ينظر إليها باعتبارها مقياسا لعدد الأشهر التي يمكن فيها استدامة الاستيرادات اذا توقفت كل التدفقات الواردة من العملات الاجنبية"، مشيرا الى ان "المعيار العالمي المستخدم هو ان تغطي الاحتياطيات كل الاستيرادات لمدة 6 اشهر".

واضاف ان "نسبة الاحتياطيات الأجنبية انخفضت الى الاستيرادات من 16 شهرا مع بداية العام 2024 الى 13 شهرا مع بداية عام 2025"، مبينا انه 'رغم انخفاض النسبة فإن الاحتياطيات التي يملكها العراق هي تبقى تغطي الاستيرادات 13 شهرا في حال لم يحصل العراق على إيرادات من العملة الاجنبية".