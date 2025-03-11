البنك الدولي يؤكد تعزيز الاستقرار المالي في العراق

شفق نيوز/ أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، على أهمية الشراكة المستمرة مع البنك الدولي، وتطلع العراق للاستفادة من الدعم الفني والمالي الذي يقدمه في تنفيذ مشروعات استراتيجية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وقالت الوزيرة خلال لقائها ممثل البنك الدولي جان كريستوف كاريه وفقا لبيان صادر من المالية ورد لشفق نيوز، إن "التعاون يشمل المجالات الخاصة بالبنية التحتية والتنمية البشرية".

واضاف البيان، ان "اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين العراق والبنك الدولي، واستعراض عدد من المواضيع الرئيسية المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في العراق، فضلاً عن بحث المشاريع التنموية التي يسعى الطرفان لتنفيذها بهدف تحقيق التنمية المستدامة".

من جانبه، أبدى ممثل البنك الدولي بحسب البيان، التزام البنك بمواصلة دعم العراق في تحقيق أهدافه التنموية"، مشيراً إلى أن "البنك الدولي يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، مع التركيز على استدامة التنمية وتحقيق الشمولية في الفوائد التي يتم تحقيقها".