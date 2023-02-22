البنك الدولي يؤشر ارتفاعاً بالتضخم السنوي للغذاء في العراق وخبير يصف النسبة بالـ"خطيرة"

شفق نيوز/ أعلن البنك الدولي، أن التضخم السنوي للغذاء في العراق بلغ 6.5% خلال العام 2022، فيما اعتبر خبير اقتصادي بأن هذه النسبة خطيرة لريعية الاقتصاد العراقي.

وقال البنك في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه "ما يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم مسجلا 5%"، مبينا انه "من المتوقع أن "يصل عدد من يعانون من أزمة غذائية إلى 205.1 ملايين شخص في 45 بلدا".

واضاف ان "التضخم السنوي للغذاء في العراق للعام 2022 بلغ 6.5%"، مشيرا الى ان "هذا التضخم يعتبر عاليا نسبيا بالنسبة لمؤشرات التضخم العالمية".

عربيا اشار البنك الى ان "اقل تضخم للغذاء خلال العام 2022 كان من نصيب الاردن التي بلغت فيها نسبة 0.6%، تليها قطر بنسبة 1.6%، ومن ثم ليبيا التي بلغ فيها التضخم 3.8% والسعودية 4.3%"، مبينا ان "اعلى تضخم من بين الدول العربية كان من نصيب لبنان التي بلغ فيها تضخم الغذاء 142.9%، فيما بلغ التضخم الغذاء في مصر 37.3%، وفي المغرب 15% وفي الجزائر 13.3%".

واضافت ان " تضخم الغذاء لإيران وتركيا بلغ 84% و70.1% على الترتيب".

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "نسبة التضخم الغذائي في العراق تعتبر اعتيادية اذا ما قورنت بباقي الدول العالم التي ارتفع فيها ايضا التضخم الغذائي الى مستويات عالية، الا انها تبقى هذه المؤشرات خطيرة على العراق نتيجة الاقتصاد الريعي ".

واضاف، ان "ارتفاع التضخم الغذائي في العالم ظهر بشكل كبير بعد الحرب الروسية الاوكرانية، وبالرغم من انخفاضه فيما بعد الا ان دول مثل العراق لم ينخفض فيها مما يوجب على صانعي القرار اتخاذ الخطوات اللازمة لتنويع الاقتصاد والاهتمام أكثر بتطوير القطاع الزراعي والصناعي اللذين ما زالا مهملين لغاية الان ولا يساهمان الا بنسبة 2% من الناتج القومي الاجمالي".