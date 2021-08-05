البنك الدولي يكشف عن انخفاض كبير بنصيب الفرد العراقي من الدخل القومي

شفق نيوز/ كشف البنك الدولي، يوم الخميس، عن انخفاض كبير بنصيب الفرد العراقي من إجمالي الدخل القومي، مشيرة إلى أنه بلغ 4,660 الاف دولار في العام 2020.

وقال البنك في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "نصيب الفرد العراقي من إجمالي الدخل القومي خلال عام 2020 بلغ 4.660 الاف دولار، منخفضاً عن سنة 2019 والتي بلغ نصيب الفرد فيها 5.490 الآف دولار".

وأضاف البنك الدولي، أن "أعلى نصيب للفرد العراقي خلال 40 سنة الماضية كان في عام 1990، حيث بلغ حينذاك 7.070 الآف دولار قبل أن يهبط الى 70 دولار في عام 1991 ليعاود الارتفاع بعد عام 2003".

وأشار البنك إلى أن "أعلى نصيب للفرد العراقي خلال 20 سنة الماضية كان في عام 2013 عندما بلغ حينذاك 7.050 الاف دولار قبل ان يعاود النزول في عام 2014 والذي بلغ 6.750 الاف دولار".