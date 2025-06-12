البنك الدولي يتوقع نمواً في الاقتصاد العراقي خلال 2025 و2026

شفق نيوز/ توقع البنك الدولي، نموا في الاقتصاد العراقي بمعدل 1.2% خلال العام الحالي.

وقال البنك في احصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز انه "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العراق خلال العام الحالي 1.2% ارتفاعا من سالب 1.5% في العام 2024".

واضاف انه من المتوقع أيضا أن "يرتفع النمو الاقتصادي في العراق خلال العام 2026 ليصل الى 4.4% وينخفض هذا النمو في العام 2027 ليصل الى 3.1%".

واشار الى انه من "المتوقع أن تكون ليبيا أكثر الدول العربية نموا في اقتصادها حيث سيبلغ 12.3% تليها جيبوتي 5.2%، ومن ثم لبنان 4.7%".

ووفقا لإحصائية البنك الدولي، فإنه "سيكون أقل نمو اقتصادي في اليمن وبواقع سالب 1.5 ومن ثم سوريا بنمو 1%".