البنك الدولي يتوقع قفزة بنحو 24% في أسعار الطاقة عام 2026

شفق نيوز- واشنطن

توقع البنك الدولي، يوم الثلاثاء أن تقفز أسعار الطاقة 24% في 2026 إلى أعلى مستوياتها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات، وذلك في حال انتهاء الاضطرابات الحادة ‌الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط الشهر المقبل.

وذكر البنك الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق أسواق السلع الأولية، أن أسعار تلك السلع قد ترتفع أكثر إذا تصاعدت الأعمال القتالية في المنطقة واستمرت اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع.

وأضاف أن السيناريو الأساسي الذي وضعه يفترض أن تعود أحجام الشحن عبر مضيق هرمز تدريجياً إلى مستويات قريبة ما كانت عليه قبل الحرب بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2026، مؤكداً أن المخاطر "تميل بوضوح" نحو ارتفاع الأسعار.

ويتوقع السيناريو الأساسي للبنك ارتفاعاً قدره 16% في أسعار السلع الأولية إجمالاً في 2026، في ⁠ضوء القفزة التي شهدتها أسعار الطاقة والأسمدة وبلوغ أسعار عدد من المعادن الرئيسية مستويات قياسية.

وواصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الثلاثاء مع تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية الإيرانية وبقاء مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير، ما أبقى إمدادات الطاقة والأسمدة وسلعاً أخرى من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط بعيدة عن متناول المشترين العالميين.

كما أوضح البنك الدولي أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة واضطرابات حركة الملاحة في المضيق، الذي كان ينقل قبل الحرب 35 بالمئة من تجارة النفط الخام المنقولة بحراً عالمياً، تسببت في أكبر صدمة لإمدادات النفط على الإطلاق.

وأشار إلى أن أسعار خام برنت ظلت أعلى بأكثر من 50 بالمئة في منتصف نيسان/ أبريل الجاري مقارنة بما كانت عليه في بداية العام. وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في 2026، ارتفاعاً من 69 دولاراً في 2025.

وتابع البنك، قائلاً إن متوسط أسعار خام برنت قد يصل إلى 115 دولاراً هذا العام إذا ‌تعرضت منشآت ⁠نفط وغاز حيوية لمزيد من أضرار الحرب، وتأخر تعافي الصادرات.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران/ يونيو 2026 قرب 109 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أمس الاثنين أعلى إغلاق لها منذ السابع من نيسان/ أبريل.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الأسمدة 31 بالمئة في 2026 مدفوعة بقفزة 60 بالمئة في سعر اليوريا، وهي أكثر الأسمدة النيتروجينية الصلبة استخداماً، وتُنتج عبر تحويل الغاز الطبيعي لإنتاج الأمونيا وثاني أكسيد الكربون.

ومن شأن الارتفاع الحاد ⁠في أسعار الأسمدة أن يزيد الضغوط على إمدادات الغذاء وأن يضعف دخل المزارعين ويهدد غلال المحاصيل في المستقبل.

وتظهر تقديرات برنامج الأغذية العالمي أن 45 مليون شخص قد يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي هذا العام، إذا استمرت الحرب لفترة طويلة.

ورأى البنك الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في ⁠الاقتصادات النامية 5.1 بالمئة في 2026، ارتفاعاً من 4.7% العام الماضي، وبزيادة نقطة مئوية كاملة عن التوقعات السابقة للحرب. لكن التضخم قد يرتفع 5.8% في الاقتصادات النامية إذا طال أمد الحرب.

ولفت إلى أن النمو سيتعرض أيضاً لضربة كبيرة، بينما تشير التوقعات في الوقت الراهن إلى نمو الاقتصادات النامية بنحو 3.6% في العام الجاري، انخفاضاً من توقعات ما قبل الحرب عند أربعة بالمئة.