البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد في العراق خلال عامي 2023 و2024

شفق نيوز/ توقع البنك الدولي، تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في العراق خلال عامي 2023 و2024.

وقال البنك في تقرير له واطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من "المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ليحقق 3.5% في العام 2023 و2.7% في العام 2024"، مبينا ان "التباطؤ يعود الى تراجع الطفرة التي حققتها البلدان المصدرة للنفط حيث انه من المتوقع أن يتباطأ النمو من 6.1% في العام 2022 الى 3.3% في العام 2023 و2.3% في العام 2024".

واشار الى انه من المتوقع ان "يتباطأ النمو في العراق الى 4% في العام 2023 والى 2.9% في العام 2024 اي اقل من مستويات ما قبل الجائحة"، مبينا انه من المرجح ان "يؤدي نقص امدادات المياه والكهرباء، بالإضافة الى ما تشهده البلاد من حالة عدم الاستقرار السياسي والعنف الى عرقلة جهودها في تحقيق معدلات نمو اقوى".