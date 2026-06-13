البنك الدولي يتوقع انكماش اقتصاد العراق في 2026 مع تراجع أعمق خلال 2027

شفق نيوز- بغداد

توقع البنك الدولي، يوم السبت، انكماش اقتصاد العراق بنسبة 2.2% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع بوتيرة أكبر إلى 8.9% في 2027، بحسب تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر في حزيران/يونيو 2026.

ووفقاً لبيانات التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الاقتصاد العراقي سجّل نمواً بنسبة 0.5% في عام 2024، فيما يُقدّر أن يكون قد انكمش بنسبة 1.5% خلال 2025، قبل استمرار التراجع في 2026، على أن يعود إلى النمو بنسبة 12.2% في 2028.

وأشار التقرير، إلى أن العراق يعد من بين الاقتصادات الأكثر تأثراً بالتقلبات في المنطقة، إذ جاءت توقعاته أضعف مقارنة بعدد من الدول النفطية في الشرق الأوسط، في وقت توقّع فيه نمو اقتصاد السعودية بنسبة 3.1% في 2026، والامارات بنسبة 2.4%، فيما توقع انكماش اقتصاد الكويت بنسبة 6.4% خلال العام ذاته.

وعلى مستوى المنطقة، خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.6% في 2026، مقابل 4.0% في 2025، قبل أن ترتفع إلى 5.0% في 2027.

وبحسب البيانات الفصلية، سجّل الاقتصاد العراقي انكماشاً على أساس سنوي بلغ 0.6% في الربع الأول من 2025، ثم 1.7% في الربع الثاني، و3.7% في الربع الثالث، وصولاً إلى 0.9% في الربع الرابع، فيما يُتوقع أن يبلغ الانكماش 2.3% في الربع الأول من 2026.