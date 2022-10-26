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البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11% العام المقبل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-26T17:44:30+0000
البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11% العام المقبل

شفق نيوز/ توقع البنك الدولي، يوم الأربعاء، انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 11% في 2023 بعد القفزة التي بلغت نسبتها 60% هذا العام في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية رغم أن بطء النمو العالمي وقيود كوفيد في الصين يمكن أن يتسببا في انخفاض أكبر.

وقدر البنك في أحدث توقعاته لأسواق السلع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 92 دولارا للبرميل في 2023 ليهبط إلى 80 دولارا للبرميل في 2024 لكنه سيكون أعلى بكثير من متوسط السعر في خمس سنوات وهو 60 دولارا.

وأضاف أن صادرات النفط الروسية يمكن أن تنخفض مليوني برميل يوميا بسبب حظر الاتحاد الأوروبي لمنتجات النفط والغاز الروسية، وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في الخامس من كانون الاول/ ديسمبر مصحوبا بقيود على خدمات التأمين والشحن.

واوضح البنك الدولي ان صعود الدولار والقيمة المتراجعة لعملات معظم الاقتصادات النامية تسببا في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر بالفعل على 200 مليون شخص حول العالم.

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