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البنك الدولي يبدي استعداده لتمويل مشاريع "مهمة" في العاصمة بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-09T12:39:07+0000
البنك الدولي يبدي استعداده لتمويل مشاريع "مهمة" في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أبدى البنك الدولي، يوم الخميس، استعداده لتمويل المشاريع "المهمة" في العاصمة العراقية بغداد.

وذكر بيان صادر عن أمانة بغداد اليوم، أن أمينها عمار موسى كاظم التقى رمزي نعمان الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق لبحث المشاريع المعدة لتطوير البنى التحتية في العاصمة بغداد .

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا "دعم المشاريع الحيوية التي أعدتها امانة بغداد لتطوير البنى التحتية المتمثلة بمشاريع الماء والصرف الصحي".

من جانبه ابدى نعمان دعمه لامانة بغداد والمشاريع المهمة التي يستطيع البنك الدولي تمويلها ضمن الاتفاقيات والخطط المعدة بين الجانبين، وفقا للبيان.

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