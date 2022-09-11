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البنك الدولي يبدي استعداداً لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-11T15:07:48+0000
البنك الدولي يبدي استعداداً لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق 

شفق نيوز/ أعرب البنك الدولي، اليوم الأحد، عن استعداده  لدعم الحكومة العراقية في مجال التنمية وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها البلاد. 

وقال اعلام وزارة التخطيط في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الوزير خالد بتال النجم استقبل، اليوم، الممثل الخاص الجديد للبنك الدولي في العراق ريتشارد عبد النور والوفد المرافق له، موضحا أنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، لاسيما فيما يتصل منها بآليات عمل صندوق التعافي والاعمار في العراق والصندوق الاجتماعي للتنمية.

ونقل البيان عن الوزير، تأكيده حرص العراق، ورغبته الشديدة في تعزيز العلاقات مع البنك الدولي بما يخدم التنمية في البلد، مبينا ان جميع المشاريع التي يجري تنفيذها ضمن الصندوقين يجب ان تكون ضمن الأولويات التي يحددها العراق، وفقا للفجوات التنموية.

من جانبه أعرب عبد النور، وفق البيان، عن استعداد البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم لجهود وزارة التخطيط والحكومة العراقية، في مجال دعم التنمية وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية، التي يحتاجها العراق، بعد الأزمات التي واجهها خلال السنوات الأخيرة.

 

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