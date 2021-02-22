البنك الدولي: نمو الناتج الإجمالي المحلي للعراق بنسبة 1.9% عام 2021

شفق نيوز/ توقع البنك الدولي، يوم الاثنين، ان يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي للعراق بنسبة 1.9% للعام 2021.

وقال البنك في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ انه "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المحلي للعراق في عام 2021 بنسبة 1.9%"، مبينا ان "الناتج الإجمالي المحلي للعراق انخفض في عام 2020 بنسبة -9.7%".

وأضاف انه "من المتوقع أن تسجل دولة جيبوتي أعلى نمو للناتج الإجمالي المحلي لعام 2021 من بين دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وبنسبة تبلغ 9.2%، فيما توقعت أن يسجل أقل نمو للناتج الإجمالي المحلي لنفس العام لدولة لبنان وبنسبة انخفاض يبلغ -6.3%".

وأشار إلى انه "من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المحلي للدول المنتجة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تضم العراق والجزائر والكويت والامارات والسعودية وقطر وإيران وعمان والبحرين خلال عام 2021 بنسبة 2.1% بعد أن سجلت -5% في عام 2020".

وبينت أنه من "المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المحلي للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم تونس والأردن ولبنان والمغرب ومصر وفلسطين لعام 2021 بنسبة 3.2% بعد أن سجلت انخفاضا بلغ -0.8% في عام 2020".