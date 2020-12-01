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البنك الدولي: نصف سكان لبنان سيصبحون فقراء في عام 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-01T09:42:54+0000
البنك الدولي: نصف سكان لبنان سيصبحون فقراء في عام 2021

شفق نيوز/ توقع البنك الدولي أن يصبح نصف سكان لبنان فقراء في عام 2021، مبينة ارتفاع الدين العام الى 196%.

وقال البنك في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "لبنان يعاني من ركود شاق وطويل بالنظر إلى الافتقار إلى قيادة صنع السياسات وبالتالي ستستمر ضغوط سوق الصرف في خنق تمويل التجارة وتمويل الشركات في الاقتصاد المرتفع بالدولار، مما يحد من استيراد رأس المال والسلع النهائية".

وتوقع أن "ينخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 19.2٪ في عام 2020، وان ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 13.2٪ أخرى في عام 2021".

واشار البنك في تقريره إن "الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 196% ارتفاعا من 178% في 2020 وارتفاعا من 172% في عام 2019".

هذا واندلعت الأزمة الاقتصادية في الخريف الماضي مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد. وبعد مرور عام، انهارت العملة وأصيبت البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.

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