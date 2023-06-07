البنك الدولي: تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 1.1%

شفق نيوز/ توقع البنك الدولي، يوم الأربعاء، أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 1.1% خلال العام الحالي 2023.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على جدول أصدره البنك، توقع خلاله تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 1.1% خلال عام "2023، مبينا أن "الناتج المحلي الإجمالي للعراق شهد ارتفاعا في عام 2021 وعام 2022 وبنسبة 1.6% و7% على التوالي بعد أن كان متراجعا بنسبة 12% في عام 2020".

وأظهر جدول البنك الدولي كذلك توقعا بأن يعاود الناتج المحلي الإجمالي للعراق الارتفاع في العام المقبل 2024 وفي عام 2025 بنسبة 6% و3.7%، على التوالي.

ورجح البنك أن يكون التراجع في الناتج المحلي الإجمالي لثلاث دول عربية في عام 2023 وهي العراق وسوريا بنسبة 5.5% واليمن بنسبة 0.5% ولينان بنسبة 0.5%، فيما سيكون أعلى نسبة نمو للناتج المحلي من بين الدول العربية من نصيب مصر بنسبة 4% تليها قطر بنسبة 3.3%.

ويقاس الناتج المحلي الإجمالي بطاقة الأداء الاقتصادي، فهو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تقوم بإنتاجها أي دولة باعتباره أداة شاملة لقياس إنتاج هذه الدولة.

ويتم احتسابها كالاتي: الناتج المحلي الإجمالي= نفقات المستهلكين + الإنفاق الحكومي + إجمالي الاستثمار + صافي الصادرات.