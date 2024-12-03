البنك الدولي: الدول الفقيرة دفعت مبالغ قياسية لتسديد ديونها في 2023

شفق نيوز/ كشف البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن الدول الفقيرة دفعت مبلغاً قياسياً لتسديد ديونها الخارجية في العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض.

وذكر البنك في تقرير أن الدول الفقيرة دفعت 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية في العام 2023، ومن بين هذه البلدان، دفعت "البلدان الأكثر فقراً وضعفاً" مبلغاً قياسياً مقداره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها، بما في ذلك نحو 35 ملياراً مقابل تكاليف الفائدة وحدها، وهو رقم قياسي أيضاً.

وهذه البلدان هي المؤهلة للحصول على قرض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الوكالة التابعة للبنك الدولي التي تقدم القروض للبلدان الفقيرة.

وأشار البنك الدولي إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت المحرك الرئيسي لارتفاع كلفة خدمة الديون الخارجية، مع تضاعف سعر الفائدة المدفوع على قروض الدائنين الرسميين إلى أكثر من 4%.

وبلغت معدلات الفائدة التي فرضها الدائنون من القطاع الخاص 6%، وهي الأعلى منذ 15 عاماً.

ولفت البنك الدولي إلى أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة بدأت تنخفض في العديد من الاقتصادات المتقدمة، بما فيها الولايات المتحدة "من المتوقع أن تبقى أعلى من المتوسط الذي كان سائداً في العقد الذي سبق كوفيد-19".