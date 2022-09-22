البنك الدولي: التضخم السنوي للغذاء بالعراق بلغ 6.4 % .. خبير: ليس مفزعا

شفق نيوز/ أعلن البنك الدولي، ان التضخم السنوي للغذاء في العراق بلغ 6.4% ما بين شهري آيار وآب لسنة 2022، فيما اعتبر خبير اقتصادي أن ذلك ليس مفزعا.

وقال البنك في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه "ما يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم، وتظهر المعلومات الخاصة بالفترة بين مايو/أيار وأغسطس/آب 2022 ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا"، مبينة انه "وفقاً لتحديث منتصف العام للتقرير العالمي عن أزمات الغذاء 2022، من المُتوقع أن يصل عدد من يعانون من أزمة غذائية أو سوء تغذية إلى 205.1 ملايين شخص في 45 من بين 53 بلداً/إقليماً".

واضاف ان "التضخم السنوي للغذاء في العراق بلغ 6.45% ما بين شهري آيار وآب من العام الحالي 2022"، مشيرا الى ان "هذا التضخم يعتبر عاليا نسبيا بالنسبة لمؤشرات التضخم العالمية".

كما أشار البنك الدولي في تقريره إلى أن "التضخم السنوي للغذاء في الكويت بلغ 7.75% وفي السعودية 3.9%، وفي لبنان 240%، وفي عمان 6.09%، وفي الاردن 3.8%، وفي مصر 23.1%، وفي الجزائر 17.3% ، وفي المغرب 12.4%.

ونوه التقرير الى ان "اعلى تضخم للغذاء شهدته الدول كان في لبنان تليها تركيا 90.25%، تليها ايران 81.2%، وتليها الارجنتين 66.35% ومن ثم تليها اثيوبيا 35.5%".

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز ان "نسب التضخم الغذائي في العراق ليس مفزعا الا انه بنفس الوقت يضع مؤشرات غير صحية في الاقتصاد العراقي"، عازيا سببه الى اقتصاد العراق "الريعي".

وبيّن ان "الحرب في اوكرانيا قد رفعت اسعار المواد الغذائية عالميا بشكل كبير وخاصة الاساسية منها، كما ان تردي الواقع الزراعي في العراق واعتماده على الاستيراد لتلبية حاجته المحلية من المواد الغذائية قد ادى الى ارتفاع مؤشر التضخم لأسعار الغذاء"، مستدركا القول ان " الحكومة قد سارعت بتوفير البطاقة التموينية في هذه الفترة مما حد من هذا الارتفاع بشكل كبير".

ولفت الى ان "شهري اب وايلول قد انخفضت اسعار المواد الغذائية عالميا وهو ما انعكس على العراق، الا انها تبقى هذه الاسعار اعلى بكثير من اسعار العام الماضي".