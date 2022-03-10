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البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يُغذي الاضطرابات بالشرق الأوسط وإفريقيا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-10T07:39:06+0000
البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يُغذي الاضطرابات بالشرق الأوسط وإفريقيا

شفق نيوز/ أعلنت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي كارمن راينهارت، إنّ ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد يؤدي إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية.

وقالت راينهارت في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ "ستكون هناك تداعيات مهمة على الشرق الأوسط وإفريقيا وشمال إفريقيا وجنوبي الصحراء الكبرى على وجه التحديد"، التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.

وأضافت: أن "من المعروف أن انعدام الأمن الغذائي وأحداث الشغب كانا جزءاً من قصة الربيع العربي"، مشيرة إلى أن "الانقلابات الناجحة والفاشلة زادت في العامين الماضيين".

ومن الممكن أن تؤدي الزيادات المفاجئة في أسعار الغذاء إلى اضطرابات اجتماعية مثلما حدث في 2007-2008 ثم مجدداً في 2011، عندما ارتبطت أحداث شغب في أكثر من 40 دولة بارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

البنك الدولي ذكر الشهر الماضي بعد أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أن أسعار السلع الزراعية زادت بالفعل 35% على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع بسبب الحرب نظراً إلى أن روسيا وأوكرانيا تُعَدّان من كبار مصدّري القمح والذرة والشعير وزيت دوار الشمس.

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