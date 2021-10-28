البصرة ينخفض ويسجل دون 84 دولارا

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الخميس، اكثر من دولار ليسجل دون 84 دولارا، مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المصدر لاسيا 1.53 دولار وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.79% ليصل الى 83.90 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضا ايضا بمقدار 24 سنتا او ما يعادل 0.30% ليصل الى 79.94 دولارا.

وانخفضت جميع خامات منظمة اوبك حيث سجل خام العربي السعودي 84.04 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 85.27 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 85.17 دولارا، وجيراسول الانغولي 84.27 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 84.21 دولارا".

وتشهد اسعار النفط تذبذبا في اسعار النفط مع زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع اسعار الغاز والفحم من جهة وارتفاع المخزونات الامريكية تأثر اقتصاديات الدول بالفيروس من جهة ثانية.