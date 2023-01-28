البصرة يغلق على مكاسب في اسبوع

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على مكاسب اسبوعية مع تباين أسعار النفط خلال الاسبوع الماضي.

وأقفل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 93 سنتا ليصل الى 77.26 دولارا، وسجلت مكاسب اسبوعية بلغت 65 سنتا بما يعادل 0.85 %.

فيما أغلق خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 93 سنتا ليصل الى 82.81 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 81 سنتا بما يعادل0.99%".

فيما اغلق خام برنت في آخر جلسة من أمس الجمعة على انخفاض بمقدار 81 سنتا ليصل الى 87.63 دولارا، وسجل خسارة اسبوعية بلغت 97 سنتا او ما يعادل 1.11 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في اخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 1.33 دولار ليصل الى 79.68 دولارا للبرميل، وسجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 1.63 دولار أو ما يعادل 2.% .

وشهدت أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي تباينا بعد تصاعد آمال انتعاش الطلب بعد إعادة فتح الاقتصاد الصيني يقابلها التخوف من توقعات الركود في أمريكا وأوروبا.