البصرة يغلق على خسائر كبيرة في اسبوع

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على خسارة اسبوعية كبيرة مع انخفاض اسعار النفط خلال الاسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 85 سنتا ليصل الى 72.24 دولارا، وسجلت خسارة اسبوعية بلغت 5.02 دولارات بما يعادل 6.5 %.

فيما أغلق خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 85 سنتا ليصل الى 77.79 دولارا، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 5% بما يعادل 6.06%".

فيما أغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم الجمعة على انخفاض بمقدار 2.23 سنتا ليصل الى 79.94 دولارا، ويسجل خسارة اسبوعية كبيرة بلغت 7.69 دولارات أو ما يعادل 8.78 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 2.49 دولار ليصل الى 73.39 دولارا للبرميل، وسجل خسارة اسبوعية كبيرة ايضا بلغت 6.29 دولارات او ما يعادل 7.89% .

وشهدت أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بعد ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية وارتفاع مؤشر الدولار .