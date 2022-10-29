البصرة يغلق على خسائر بأكثر من 1 % ومكاسب لبرنت والامريكي

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على خسارة الإسبوع الماضي بأكثر من 1% ، فيما أغلق خام برنت والأمريكي على مكاسب، مع تذبذب أسعار النفط عالميا.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 6 سنتات ليصل الى 86.15 دولاراً، الا انه سجل خسارة أسبوعية بلغت 1.53 دولارا، بما يعادل 1.74%.

فيما اغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم أمس الجمعة على انخفاض بمقدار 1.19 دولارا ليصل الى 95.77 دولاراً، الا انه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 2.27 دولار او ما يعادل 2.43 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في اخر جلسة له من يوم الجمعة على انخفاض ايضا بمقدار 1.18 دولارا ليصل الى 87.90 دولارا للبرميل، الا أنه سجل مكاسب أسبوعية بلغت 2.85 دولار أو ما يعادل 3.35% .

وشهد الأسبوع الماضي تذبذبا في أسعار النفط بعد قرار تحالف أوبك بتخفيض انتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا يقابلها التوقعات بالركود الاقتصادي الذي بدأ يظهر في اوروبا وامريكا بعد رفع أسعار الفائدة في هذه الدول لكبح التضخم.