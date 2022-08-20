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البصرة يغلق على خسائر الأسبوع الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-20T05:20:23+0000
البصرة يغلق على خسائر الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة الثقيل على خسارة سعرية الأسبوع الماضي، لتلحق بخسائر الاسعار لخام برنت والامريكي.  

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 1.96 دولار ليصل الى 91.09 دولاراً، الا انه سجل خسارة اسبوعية بلغت 2.51 دولارا، بما يعادل 2.68%.

وأغلق خام برنت في آخر جلسة على ارتفاع في آخر جلسة له يوم الجمعة، بمقدار 13 سنتا ليصل الى 96.72 دولاراً، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية بلغت 1.43 دولار او ما يعادل 1.46 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع أيضا في آخر جلسة من يوم الجمعة بمقدار 27 سنتا ليصل الى 90.77 دولاراً للبرميل، الا انه سجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 1.32 دولار أو ما يعادل 1.43%.

وشهد الأسبوع الماضي تذبذبا في أسعار النفط مع انخفاض المخزونات النفطية الامريكية يقابلها توقع زيادة المعروض مع امكانية احياء الاتفاق النووي الايراني الامريكي.

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