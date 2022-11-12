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البصرة يغلق على ارتفاع ويتكبد خسائر اسبوعية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-12T06:39:32+0000
البصرة يغلق على ارتفاع ويتكبد خسائر اسبوعية

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة على ارتفاع، إلا أنه تكبد خسائر اسبوعية بلغت اكثر من 2% اسوة بباقي الخامات النفطية الاخرى.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة، على ارتفاع بلغ 3.22 دولارات ليصل الى 84.09 دولاراً، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية بلغت 2.06 دولار بما يعادل 2.39%.

فيما اغلق خام برنت في آخر جلسة من يوم الجمعة على ارتفاع بمقدار 2.32 دولارا ليصل إلى 95.99 دولاراً، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 2.58 دولار أو ما يعادل 2.62 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 2.49 دولار ليصل الى 88.96 دولاراً للبرميل، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية ايضا بلغت 3.65 دولارات أو ما يعادل 3.94% .

وشهد بداية الأسبوع الماضي مع افتتاح بورصة النفط انخفاضا متتاليا  نتيجة ضعف الطلب الصيني على النفط نتيجة حالة الاغلاق لبعض المناطق فيها للقضاء على كوفد- 19، اضافة الى التوقعات بالركود الاقتصادي الذي بدا يظهر في اوربا وامريكا بعد رفع أسعار الفائدة في هذه الدول لكبح التضخم، قبل ان ترتفع الاسعار في اليوم الاخير من الاسبوع الماضي.

 

 

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