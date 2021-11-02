البصرة.. منح إجازتي اسـتثمار في مجالي السكن والصناعة بكلفة تتجاوز 11 مليار دينار

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين، يوم الثلاثاء، عن منح اجازتي استثمار في مجالي الاسكان والصناعة.

وتتعلق الإجازة الاولى بإنشاء مجمع سكني في قضاء شط العرب بكلفة اكثر من 9 مليارات دينار والثانية بإقامة معمل لإنتاج مادة الحديد المشبك في المنطقة الصناعية (حمدان) بكلفة تتجاوز 2 مليار دينار.

وقال عبد الحسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اجازة المجمع السكني مخصصة لمنتسبي هيئة النزاهة في البصرة وتأتي تنفيذاً لخطة الهيئة في توفير سكن مريح وبنظام الدفعات لموظفي الدولة حيث سيتم انشاء 111 وحدة سكنية على مساحة 25 دونما وبمدة تنفيذ تمتد الى سنتين ونصف".

وأضاف ان "المشروع الثاني هو عبارة عن معمل يمتد على مساحة 8 دونم في صناعية حمدان يتكون من جملونات عدد 3 تحتوي على خط لإنتاج مادة الـحديد المشبك BRC بطاقة 10 طن باليوم يستخدم في المباني والاعمال المدنية".

وتابع عبد الحسين، ان "الاستثمار في محافظة البصرة يسير بخطوات متقدمة ووفق الخطط المعدة، حيث شهد عام 2021 افتتاح العديد من المشاريع الحيوية والمهمة التي ساهمت في انعاشها اقتصاديا، لاسيما ان المحافظة بموقعها الجغرافي اصبحت ساحة جذب للمستثمرين”.