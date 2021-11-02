سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البصرة.. منح إجازتي اسـتثمار في مجالي السكن والصناعة بكلفة تتجاوز 11 مليار دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-02T15:43:31+0000
البصرة.. منح إجازتي اسـتثمار في مجالي السكن والصناعة بكلفة تتجاوز 11 مليار دينار

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة استثمار البصرة علاء عبد الحسين، يوم الثلاثاء، عن منح اجازتي استثمار في مجالي الاسكان والصناعة.

وتتعلق الإجازة الاولى بإنشاء مجمع سكني في قضاء شط العرب بكلفة اكثر من 9 مليارات دينار والثانية بإقامة معمل لإنتاج مادة الحديد المشبك في المنطقة الصناعية (حمدان) بكلفة تتجاوز 2 مليار دينار.

وقال عبد الحسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اجازة المجمع السكني مخصصة لمنتسبي هيئة النزاهة في البصرة وتأتي تنفيذاً لخطة الهيئة في توفير سكن مريح وبنظام الدفعات لموظفي الدولة حيث سيتم انشاء 111 وحدة سكنية على مساحة 25 دونما وبمدة تنفيذ تمتد الى سنتين ونصف".

وأضاف ان "المشروع الثاني هو عبارة عن معمل يمتد على مساحة 8 دونم في صناعية حمدان يتكون من جملونات عدد 3 تحتوي على خط لإنتاج مادة الـحديد المشبك BRC بطاقة 10 طن باليوم يستخدم في المباني والاعمال المدنية".

وتابع عبد الحسين، ان "الاستثمار في محافظة البصرة يسير بخطوات متقدمة ووفق الخطط المعدة، حيث شهد عام 2021 افتتاح العديد من المشاريع الحيوية والمهمة التي ساهمت في انعاشها اقتصاديا، لاسيما ان المحافظة بموقعها الجغرافي اصبحت ساحة جذب للمستثمرين”.

related

مجددا .. احتجاج امام حقل نفطي اقصى جنوبي العراق

Date: 2019-11-30 21:54:46
مجددا .. احتجاج امام حقل نفطي اقصى جنوبي العراق

البصرة تقاضي شركات نفطية أجنبية وتوجه اتهاما للحكومات الاتحادية المتعاقبة

Date: 2020-06-19 16:07:54
البصرة تقاضي شركات نفطية أجنبية وتوجه اتهاما للحكومات الاتحادية المتعاقبة

موقع عالمي يقارن تكلفة المعيشة بين أربيل والبصرة

Date: 2021-09-18 07:45:23
موقع عالمي يقارن تكلفة المعيشة بين أربيل والبصرة

العراق يُسرع الخطى لإقامة مشروع عملاق بقيمة 8 مليارات دولار

Date: 2020-08-31 12:09:14
العراق يُسرع الخطى لإقامة مشروع عملاق بقيمة 8 مليارات دولار

بعد احتجاجات.. هيئة الاستثمار تتحدث عن تغيير عقد مشروع بسماية

Date: 2021-08-14 17:23:01
بعد احتجاجات.. هيئة الاستثمار تتحدث عن تغيير عقد مشروع بسماية

العراق يبيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف

Date: 2019-08-15 09:24:45
العراق يبيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف

محتجون يغلقون أحد أهم موانئ العراق الجنوبية

Date: 2019-10-31 11:30:46
محتجون يغلقون أحد أهم موانئ العراق الجنوبية

قرار من بغداد يتسبب بأزمة بين شركتين حكوميتين في العراق

Date: 2020-04-20 15:33:57
قرار من بغداد يتسبب بأزمة بين شركتين حكوميتين في العراق