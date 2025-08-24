البصرة.. مرفأ تصدير الغاز يستقبل أكبر ناقلة في تاريخه

شفق نيوز- البصرة

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، أن الرصيف الثاني في مرفأ تصدير الغاز السائل التابع لشركة غاز البصرة، استقبل أكبر ناقلة غاز في تاريخه.

ورست الناقلة "GasChem" بحسب بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، في المرفأ وهي "بطول 188 متراً وبسعة 20 ألف طن من الغاز السائل شبه المبرد، المقرر تصديره إلى الصين، وسجل ذلك انجازاً كبيراً يحسب للعراق وللشركة في مجال تصدير الغاز السائل".

وأضاف البيان، أن "الرصيف الثاني كان قد أُعيد تأهيله بالكامل ودخل الخدمة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حيث جرى تعميق واجهته البحرية بما يتيح له استقبال الناقلات العملاقة، في خطوة تعكس تنامي قدرات الشركة التصديرية".

وأشار إلى أن "العراق نجح منذ عام 2016 عبر شركة غاز البصرة في تغطية الحاجة المحلية من غاز الطبخ (LPG) وتصدير الفائض منه، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره".

وبين أن "شركة غاز البصرة تمكنت من مضاعفة إنتاج الغاز المصاحب من 250 مليون قدم مكعب قياسي يومياً إلى أكثر من مليار قدم مكعب قياسي يومياً، ما أسهم في تقليل الانبعاثات والحد من هدر الثروات الطبيعية في البلاد".