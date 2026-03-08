البصرة.. شركة نفطية تمنح موظفيها المحليين إجازة مفتوحة بعد انسحاب "الأجانب"

شفق نيوز- البصرة

أعلنت شركة نفطية محلية عراقية، يوم الأحد، منح جميع موظفيها إجازة مفتوحة غير مدفوعة الأجر اعتباراً من يوم غد، على خلفية الظروف الأمنية وانسحاب شركة "توتال" الفرنسية من حقول النفط في محافظة البصرة، عقب استهداف مقرها في حقل أرطاوي بطائرة مسيّرة.

وقالت الشركة في رسالة موجهة إلى موظفيها، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، إن "القرار جاء نتيجة للظروف الأمنية وانسحاب شركة توتال من العراق"، مضيفة أنه "تقرر منح إجازة مفتوحة غير مدفوعة الأجر لجميع الكوادر اعتباراً من يوم غد".

ورجحت الشركة في رسالتها عودة العمل قريباً.

ويأتي هذا القرار عقب مغادرة خبراء نفط من شركات إيطالية وبريطانية تعمل في حقول الزبير والرميلة، إذ رافقتهم قوات أمنية باتجاه منفذ جريشان، ومن ثم إلى الكويت والسعودية، حرصاً على سلامتهم في ظل التصعيد الإقليمي والحرب القائمة.